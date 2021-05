14 dodenDe 5-jarige Eitan Biran, de enige overlevende van het kabelbaandrama zondag bij Lago Maggiore in Noord-Italië, is langzaam maar zeker aan het wakker worden uit zijn coma. Het jongetje is er nog steeds erg aan toe, maar dokters zien positieve signalen. Hij opent zijn ogen, hij kucht en er is beweging geregistreerd. Het kind weet intussen nog niet dat zijn familie dood is.

De bewuste kabelbaan bij Lago Maggiore is geliefd bij toeristen en verbindt het dorpje Stresa met de Mottarone, een berg van bijna 1500 meter hoogte die een spectaculair uitzicht biedt over de Alpen.



Maar zondag ging het mis. Een kabel knapte, waardoor de cabine zowat 300 meter voor het eindpunt op de top naar beneden stortte. Daarbovenop blijkt dat er met een van de remsystemen geknoeid was, waardoor het noodsysteem niet geactiveerd werd. Daarvoor zijn intussen arrestaties verricht. Veertien mensen kwamen om bij het ongeval. De meesten waren op slag dood.

Enige overlevende

Twee kindjes overleefden de val en werden zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Eén van hen, de 6-jarige Mattio Zorloni, bezweek enkele uren later. De kleuter stierf nadat meerdere pogingen om zijn hart weer op te starten, mislukten. Het andere kind is de 5-jarige Eitan. Hij is nu de enige overlevende van het drama en ligt in kritieke toestand in het kinderziekenhuis van Turijn.

Zijn vader Amit Biran (30) en moeder Tal Peleg (26), beiden geboren in Israël maar woonachtig in het Italiaanse Pavia, kwamen om bij het ongeluk. Ook zijn 2-jarige broertje Tom is dood, en ook overgrootouders Itshak Cohen (82) en Barbara Cohen Konisky (70) overleefden de klap niet. Zij waren een paar dagen geleden in Pavia aangekomen om de familie te bezoeken.

Tekst gaat verder onder foto.

Volledig scherm Biran Amit en Tal Peleg en hun twee kinderen Tom en Eitan. Eitan is op deze foto onherkenbaar gemaakt. © RV

Proces van ontwaken

Eitan - zijn naam betekent ‘sterk’ - liep onder meer een hoofdtrauma en meerdere botbreuken op, waaronder zware breuken aan de benen. Zondagavond werd hij geopereerd - een operatie van vijf uur - en gestabiliseerd. Door zijn ernstige verwondingen werd hij in een coma gebracht.

,,Het kind is kritiek, maar had een kalme nacht en is stabiel gebleven”, liet ziekenhuisdirecteur Giovanni La Valle van het Regina Margherita-ziekenhuis maandagmiddag weten. ,,We zijn optimistisch. Daarom hebben we het proces gestart om hem wakker te maken. We verminderen langzaamaan de medicijnen die hem in zijn kunstmatige coma houden. Het zal wat tijd vragen.”

Volledig scherm Ziekenhuisdirecteur Giovanni La Valle (L), Giorgio Ivani, hoofd reanimatie (C), en psycholoog Marina Bertolotti tijdens een medisch bulletin voor de pers voor het Regina Margherita-kinderziekenhuis in Turijn. © EPA

,,Dit is het klinische aspect”, voegde de directeur meteen toe. ,,Er is ook de psychologische steun die het kind moet krijgen als het wakker wordt.” Eitan weet namelijk nog niet dat zijn familie dood is. Toen reddingswerkers hem vonden, was hij amper bij bewustzijn, schrijft de Duitse krant Bild. Hij was toen bang van die vreemde mannen rond hem. Daarna ging het licht uit.

,,Een team van psychologen staat klaar”, zei La Valle. ,,Ook familieleden zullen aanwezig zijn bij het proces van ontwaken.” Tante Aya, de zus van de papa van Eitan, zit al sinds zondagavond naast het bed van de Israëlische jongen. Ook zijn oma en opa langs vaders kant zijn in het ziekenhuis.

Volledig scherm Door het ongeluk met de kabelbaan kwamen veertien mensen om het leven. © Reporters / Splash

Voorzichtig

Gisteren rond 17.00 uur kwam er een nieuwe update: het kind heeft in de ochtend zijn oogjes een eerste keer geopend. Hij kuchte een paar keer zachtjes, dokters konden ook kleine bewegingen registreren. Er waren enkele momenten waarop Eitan zelfstandig kon ademen. Stuk voor stuk hoopgevende tekenen. De toestand van de 5-jarige blijft wel kritiek. ,,We moeten rustig en voorzichtig te werk gaan, juist omdat de jongen nog steeds in levensgevaar is”, zei de directeur gisteren.

,,De prognose blijft vertrouwelijk en het proces zal traag zijn”, legde professor Giorgio Ivani, hoofd reanimatie, nog uit. Er lijkt geen permanente hersenschade te zijn, normaal gesproken zou hij dankzij de operatie ook weer moeten kunnen lopen. ,,We zullen in ieder geval een pijnstillende dekking moeten garanderen, zodat het kind de pijn kan verdragen.”

Tekst gaat verder onder tweet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,Het is belangrijk dat het kind gezichten ziet van mensen die hij kent”, zei dokter Marina Berlotti, kinderpsychologe in het ziekenhuis, gisteren. ,,Ontwaken is niet simpel en ook niet onmiddellijk. Het gaat om lange en alternerende momenten van bewustzijn en bewusteloosheid. Dan is het stap voor stap kijken waarover we met hem kunnen praten. En wanneer.”

Ogen open

Vanochtend opende Eitan opnieuw zijn ogen en was hij even bij bewustzijn. Hij zag het bekende gezicht van zijn tante. ,,De nacht verliep goed en dat toont opnieuw zijn klinische stabiliteit”, laat La Valle vandaag weten. ,,Het kind werd om 10.45 uur geëxtubeerd (het verwijderen van een beademingsbuis bij een patiënt, red.), naast hem zitten een psychologe en zijn tante. De twee zijn close met elkaar. Dit is een delicate fase. We verwachten een gradueel herstel van bewustzijn.”

Volledig scherm De kleine Eitan (onherkenbaar gemaakt op deze foto) met zijn gezin. Zijn mama, papa en broertje kwamen om bij het ongeval met een kabelbaan bij Lago Maggiore in Noord-Italië. Ook zijn overgrootouders overleefden de val niet. © RV, AP

Volledig scherm © AP