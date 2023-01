‘El Magico’, oom van vermoorde Firdaous (11), veroordeeld tot acht jaar cel voor mislukte invoer van 771 kilo cocaïne

Younes El B., de broer van vermeende drugsbaron Othman El B. en oom van het vermoorde meisje Firdaous (11), is vanmorgen veroordeeld tot acht jaar celstraf. De man die zich op de chatdienst bediende van de nickname ‘Othman Broeder’, had een medewerker van een havenbedrijf omgekocht om hem te helpen bij het invoeren van containers met cocaïne. De medewerker Mara D.S. kreeg drie jaar celstraf met uitstel.

Younes El B., zijn handlanger Zouhair L. en havenmedewerker Mara D.S. hadden via de chatdienst Sky ECC berichten uitgewisseld over de invoer van cocaïne. Cruciaal daarin waren de pincodes en andere informatie over containers die Mara D.S. als bediende bij transportfirma Nippon Express in Mechelen had bemachtigd. Zij gaf die info door aan Zouhair L. die zich op Sky ECC bediende van schuilnamen als ‘Theodosius’ en ‘VW2'. Zij stonden in contact met Younes El B. Zijn Sky ECC-accounts droegen schuilnamen als ‘Othman Broeder’, ‘Jamagata new’ en ‘Turbo2021'. Younes El B. staat in het Antwerpse drugsmilieu ook gekend als ‘El Magico’.

Tinder

De openbare aanklager zei tijdens het proces: “Transportbediende Mara D.S. had Zouhair L. leren kennen op Tinder. Na een eerste date zette hij haar thuis af. Een week later stak er een Sky ECC-cryptofoon in haar brievenbus en stelde hij voor samen te werken. “Wij gaan goed geld verdienen”, was zijn boodschap. Bediende Mara D.S. bekende aan de speurders dat zij via de Sky-telefoon, onder haar schuilnaam ‘Cleo’, informatie doorspeelde. Zij zou 20.000 euro betaald krijgen maar uiteindelijk ontving zij maar 5.000 euro. Volgens de aanklager ging haar rol echter verder. Zij stelde zelf containers en trafieken voor die Zouhair L. en Younes El B. konden gebruiken voor drugsinvoer.

Quote Mara D.S. kreeg de raad om als transport­be­dien­de te sollicite­ren op de fruitkaai. Daarom komen immers duizenden containers vanuit Zuid-Amerika aan en dat schepte opportuni­tei­ten

“Solliciteer op fruitkaai”

Volgens de aanklager werd Mara D.S. aangestuurd door Zouhair L. maar ook door Younes El B. In groepschats op Sky ECC gaven zij haar de raad om als transportmedewerker te solliciteren op de fruitkaai, kaai 188. Daar komen namelijk duizenden containers vanuit Zuid-Amerika toe en zijn er dus veel mogelijkheden voor invoer van cocaïne. De politie vond aanwijzingen dat één concrete invoer van cocaïne aan het drietal kon worden gelinkt. In de groepschat werd afgesproken om op 19 februari 2021 een lading cocaïne uit te halen. Die uithaling mislukte want de douane nam die dag een lading van 771 kg cocaïne in beslag.

De rechtbank oordeelde vrijdagmorgen iets minder streng dan de strafeis van de aanklager. Younes El B. die vermoedelijk ondergedoken zit in Dubai kreeg acht jaar celstraf. Zouhair L. werd veroordeeld tot zes jaar cel en Mara D.S. kreeg drie jaar cel. Voor haar is de celstraf wel met uitstel.

De rechtbank sprak ook de onmiddellijk aanhouding uit van Younes El B. en van Zouhair L.