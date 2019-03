Elektriciteit Venezuela met horten en stoten op gang na hevige ‘black-out’

Lokale media melden dat de stroomvoorziening in de hoofdstad Caracas sinds het middaguur (17.00 uur Nederlandse tijd) in fases weer wordt hersteld, evenals in de naburige staat Miranda en in de oostelijke staten.

De krant El Nacional bericht dat in sommige delen van Caracas het herstel van de voorzieningen traag is en dat andere regio’s ervan verstoken blijven. Maar er zijn ook berichten dat de terugkeer van de stroomtoevoer slechts kortstondig is en dat later op de dag in delen van het land de elektriciteit weer uitviel.

De stroomuitval die het geteisterde land donderdagmiddag trof is de grootste in de recente geschiedenis van Venezuela, waar elektriciteitsstoringen niet ongewoon zijn. Op straat in Caracas ontstond chaos, omdat mensen niet naar huis konden doordat de metro niet meer reed. Bussen waren overvol. Ook telefoon en internet viel uit.

In een aantal ziekenhuizen functioneerden de noodaggregaten niet en moesten operaties worden uitgesteld. Schoolkinderen en werknemers kregen een vrije dag. Bij de benzinepompen ontstonden lange rijen.

De oorzaak van de stroomuitval was een probleem in de grote waterkrachtcentrale El Guri. President Nicolás Maduro van Venezuela heeft gezegd dat de centrale gesaboteerd is. Er zou volgens hem door de Verenigde Staten een cyberaanval op de computersystemen zijn uitgevoerd om het land de destabiliseren.

Volledig scherm Een arts staat buiten het Ana Francisca Perez de Leon ziekenhuis in Caracas. Veel operaties en behandelingen moesten worden uitgesteld. © AFP