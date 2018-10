Elf doden bij bloedbad in synagoge VS. Dader riep: ‘Alle Joden moeten dood’

Gab is een social media platform dat opkomt voor de vrijheid van meningsuiting. De website wordt veel gebruikt door mensen met racistische denkbeelden en legt nagenoeg geen restricties op aan wat er geschreven mag worden. Eerder postte Bowers teksten als : ,,Joden zijn de kinderen van Satan” en ,,Trump is een globalist, geen nationalist. Er is geen ‘Make America Great Again’ zolang er een jodenplaag is”. De site Gab.com heeft zaterdag laten weten alle vormen van terreur en geweld te veroordelen en alle gegevens over Bowers aan de opsporingsautoriteiten ter beschikking te stellen.



Volgens Amerikaanse media riep hij in de synagoge ,,alle joden moeten dood”. Bronnen rond het onderzoek verklaren tegenover CNN dat zijn berichten op social media overeen komen met het motief achter de afslachting. De schietpartij vond plaats bij een synagoge in de stad, de Tree of Life Synagogue in Pittsburgh. Die stad ligt in het noord-oosten van de Verenigde Staten in de staat Pennsylvania. Buurtbewoners kregen de dringende oproep om binnen te blijven.