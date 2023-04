Eline (33) sterft aan hoogteziekte tijdens trektocht in Bolivia: ‘Ze kreeg papje van cocabladeren in plaats van het advies om meteen te dalen’

Verdacht overlijden van meisje (10) in Duits kinderte­huis: ‘Onderzoek focust op drie tieners’

In een jeugdzorginstelling in het zuiden van Duitsland is een 10-jarig meisje onder verdachte omstandigheden om het leven gekomen. Er zijn aanwijzingen van betrokkenheid van derden, maakten politie en justitie woensdag bekend.