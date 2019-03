Elke twee dagen doodt een man zijn vrouw in Frankrijk

LIVE: Nieuw-Zee­land diep geschokt na aanslag met 49 doden: ‘We zijn onschuld verloren’

11:13 Bij een terroristische aanslag in Nieuw-Zeeland zijn voor zover bekend 49 mensen overleden. Tientallen mensen raakten gewond. Een Australische schutter van 28 opende vanmiddag plaatselijke tijd het vuur tijdens het vrijdaggebed in een moskee in Christchurch. Even later werd ook in een andere moskee geschoten. Aangezien hij de enige is die voor moord wordt vervolgd, lijkt hij degene te zijn die in beide moskeeën het vuur heeft geopend. De man filmde een deel van zijn actie live op social media en schreef een manifest. Hij wordt morgen voorgeleid. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.