‘Émile (2,5) wilde naar boomhut, maar moest strenge opa helpen’: nieuwe denkrichting 7 weken nadat peuter verdween

Sinds 8 juli is de Franse peuter Émile (2,5) spoorloos verdwenen. Zijn diepgelovige ouders vrezen het ergste, maar blijven ook hoop koesteren. Werd het kind ontvoerd? Is de kleine Émile gevallen op weg naar zijn favoriete speelplek? Werd hij het slachtoffer van een verkeersongeval? De politie houdt de lippen stijf op elkaar, maar de ene denkrichting is al waarschijnlijker dan de andere. ,,Misschien is het voor sommigen een geruststelling te denken dat dit gebeurde in een vervloekte gemeente.”

Even ter herinnering: Émile was op 8 juli aan het spelen in de tuin van zijn grootouders in Haut-Vernet, een gehucht met 125 inwoners in het departement Alpes-de-Haute-Provence. Rond 17.30 uur die zomeravond bleek het kind verdwenen. Met agenten, militairen, speurhonden en drones werd een zoekactie opgezet die tot nu toe zonder resultaat bleef.

Hij is niet teruggevon­den in onze gemeente, dus hij moet meegenomen zijn door één of meerdere volwasse­nen Burgemeester François Balique

Opgetild door hoop

Al die tijd beleven de ouders van het kind, Marie en Colomban, een ware nachtmerrie. In een interview met een katholiek magazine reageren ze voor het eerst. ,,Soms worden we overweldigd door verdriet en angst. We wanhopen even, maar dan is het alsof we worden opgetild door hoop”, aldus moeder Marie. De ouders hopen op ‘een wonder Gods’, maar hebben vertrouwen in het werk van de politie. Begin deze maand stelde de familie zich burgerlijke partij in de verdwijningszaak, zodat ze ook inzage in het dossier heeft. De pers daarentegen krijgt weinig informatie van het Openbaar Ministerie.

Wel raakte eerder deze week, ruim anderhalve maand na de verdwijning, bekend dat het onderzoek naar ‘de oorzaken van de verdwijning’ werd uitgebreid naar de aanklachten van ‘ontvoering, detentie en inbeslagneming van een minderjarige’.

Verborgen na ongeluk?

Ontvoering lijkt zo een plausibel scenario. Dat is ook de overtuiging van de burgemeester van Le Vernet, François Balique. ,,Hij is niet teruggevonden in onze gemeente, dus hij moet meegenomen zijn door één of meerdere volwassenen”, zei die aan nieuwszender CNews. De burgemeester gelooft evenwel niet dat een inwoner van zijn gemeente bij de zaak betrokken is. ,,Wij kennen elkaar allemaal. Ik ben ervan overtuigd dat het kind, dood of levend, niet meer in ons dorp is.”

Enkele dagen na de verdwijning van de kleine Émile verklaarde een commandant van de gendarmerie al dat het kind ofwel ontvoerd was, ofwel dat zijn lichaam werd verborgen na een ongeluk.

Drie speurhon­den die de geur van het kind volgden, stopten bij de fontein op 60 meter van het huis van de grootou­ders

Een van de elementen die momenteel de aandacht van de speurders trekt, is de fontein op ongeveer 60 meter van het huis van de grootouders van de jongen. Drie speurhonden stopten daar toen ze de geur van het kind volgden. Heeft zich daar een ongeval voorgedaan? Is Émile daar ontvoerd en in een auto meegenomen? Het blijven open vragen.

Terug naar de boomhut?

Op grond van twee getuigenissen lanceerde de krant ‘Le Parisien’ onlangs een nieuwe denkrichting: Émile zou gevallen zijn vlak bij zijn favoriete speelplek, een boomhut. Een tiener en een gepensioneerde zouden het kind kort voor zijn verdwijning gezien hebben. De gepensioneerde houdt vol dat hij Émile naar de plek zag lopen waar de kinderen uit de buurt een boomhut hebben. Die plaats is mogelijk gevaarlijk omdat de hut langs een steil pad ligt dat naar een bergpas met een gevaarlijke klif leidt.

Volgens het weekblad ‘Le Nouveau Détective’ bevestigt ‘een bron dicht bij het onderzoek’ dat het scenario wordt onderzocht. Die bron beweert dat Émile in de ochtend van 8 juli samen met zijn neefjes ging spelen in de boomhut, waar hij naar verluidt tot rust kwam ‘weg van zijn strenge grootvader’.

Volgens die bron weigerde Émile ’s middags naar het huis van zijn grootouders terug te keren voor het middageten. ..De anderen moesten hem bijna met geweld naar huis brengen”, klinkt het.

Na de lunch deed de peuter zijn middagdutje. Toen hij rond 16.30 uur wakker werd, wilde hij terug naar de boomhut. Maar zijn opa wilde in een naburig weiland een omheining voor de paarden maken. ,,Alle kinderen moesten helpen, weigeren was geen optie”, schrijft ‘Le Nouveau Détective’. Terwijl zijn neefjes materiaal voor de omheining verzamelden, speelde Émile in de tuin. Kort daarna verdween hij. Ging de kleine in zijn eentje terug naar de boomhut en kwam hij daar ten val? De speurders vonden in ieder geval geen spoor van de jongen in de buurt van de hut.

Intussen krijgen de speurders elke dag telefoontjes van omwonenden die denken iets gezien of gehoord te hebben. ,,Er zijn veel helderzienden en mediums”, verklaart een agent tegenover BFMTV. Zo wordt melding gemaakt van een verdwijning tijdens een zwarte mis, of een wolf die het kind zou hebben meegegrist. Elk nieuw element wordt in het dossier opgenomen en onderzocht.

,,Misschien is het voor sommige mensen een geruststelling te denken dat dit gebeurde in een vervloekte gemeente”, zegt de burgemeester nog.