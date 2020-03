Emotionele verzorgster filmt hoe beer uit winterslaap ontwaakt: ‘Laat zien dat wereld doorgaat’

De vertederende video van het ontwakende, nog ietwat duizelig om zich heen kijkende roofdier wordt op sociale media massaal gedeeld. En dat verbaast Gangnon helemaal niets. ,,Kennelijk hebben mensen nu behoefte aan een beeld dat een nieuwe tijd toont”, vertelde ze aan The Guardian. Boo leeft al sinds 2002 in het 20 hectare grote park Kicking Horse Mountain Resort, waar een aantal grizzly's leeft dat om allerlei redenen niet in de vrije natuur uit de voeten kan.



De inmiddels kolossale Boo arriveerde in 2002 als klein beertje nadat zijn moeder door stropers was gedood. Boo had gezelschap van zijn broertje Cari, maar hij overleed tijdens de eerste winter in het park, een soort berenasiel, aan een verdraaide darm. De veel fittere Boo bloeide daarentegen op en trok de afgelopen jaren vele duizenden toeristen naar het Kicking Horse Mountain Resort.



Volgens Gangnon leven de beren in het park in relatieve vrijheid. Wel zijn er speciale hutten voor de dieren gemaakt. Die bieden wetenschappers de mogelijkheid de dieren van dichtbij te bestuderen. Een van die onderkomens is een met hout bekleed hol in de grond, waarin de dieren hun winterslaap kunnen houden. Dat was in een paar weken tijd bedekt met een dik pak sneeuw, waardoor Boo al weken niet meer was gezien. ,,Ik heb al acht jaar tevergeefs geprobeerd het ontwaakmoment van deze beer vast te leggen. Maar eindelijk is dat toch nog gelukt.”