Endemol beschuldigd van seksisme Franse missverkiezing

Hoofdpi­loot Boeing aange­klaagd wegens misleiding bij ontwikke­ling 737 MAX

15 oktober De hoofdpiloot van vliegtuigbouwer Boeing tijdens de ontwikkeling van de 737 MAX is door een jury in de Amerikaanse staat Texas in staat van beschuldiging gesteld. De piloot wordt verdacht van het verkeerd informeren van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit Federal Aviation Administration (FAA) over veiligheidskwesties van het nieuwe toestel. Twee vliegtuigen van het type 737 MAX stortten later neer, waarbij in totaal 346 doden vielen.