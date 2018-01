Engelse terrorist had vals Nederlands rijbewijs

Mohammed en zijn vriendin Rowaida El-Hassan (33) waren volgens Britse media bezig met het maken van een doe-het-zelf-bom maken in een snelkookpan, een type die ook is gebruikt tijdens de marathon van Boston. De politie vond in hun slaapkamer instructies om de bom te maken en twee van de drie chemicaliën die nodig zijn voor een allesverwoestende explosie. Ook bestond de vrees dat ze in supermarkten voedsel wilden vergiftigen.



Vandaag was de rechtszaak van het duo. Ze werden schuldig bevonden aan het beramen van de aanslag. Toen bleek volgens Britse media ook dat Mohammed dankzij een vals Nederlands rijbewijs aan de slag kon gaan bij een uitzendbureau. Mohammed had daarvoor zijn eigen foto op het rijbewijs van een ander laten printen. Het rijbewijs zou in 2010 uitgegeven zijn in Amsterdam.