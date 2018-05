'Enkele overlevenden na vliegtuigcrash Cuba'

Een ziekenhuismedewerker zei tegen persbureau Reuters dat zeker één slachtoffer is overleden aan het gevolg van brandwonden en ander letsel. President Miguel Díaz-Canel, die naar de rampplek is gegaan, vreest voor veel slachtoffers.



Het gaat om een toestel van de Mexicaanse luchtvaartmaatschappij Global Air, dat werd gehuurd door het Cubaanse Cubana de Aviación. In het vliegtuig zaten 104 passagiers en negen bemanningsleden. CNN meldt dat het op weg was naar Holguin, een stad met 350.000 inwoners in het oosten van Cuba.



Het vliegtuig stortte enkele minuten na het opstijgen neer tussen het vliegveld in het zuiden van Havana en het nabijgelegen Santiago de las Vegas. Het Latijns-Amerikaanse agentschap Prensa Latina heeft gemeld dat er vanaf het vliegveld een enorme rookzuil te zien is. Het vliegtuig ligt op een veld van een boerderij en is zwaar beschadigd en verbrand. Brandweerlieden blussen de smeulende resten en verkoolde romp.