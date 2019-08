Epstein stopte twee dagen voor overlijden zijn fortuin in een trust

Volgens de documenten wordt de waarde van Epstein's bezittingen geschat op 577 miljoen dollar, die nu trust onder de naam ‘Trust 1953', wellicht vernoemd naar Epstein's geboortejaar. Zo wordt de identiteit van de begunstigde beschermd. Ook wat er met het geld gebeurt, blijft over het algemeen gesproken geheim. In het testament zelf, dat 21 pagina's telt, wordt geen enkele begunstigde bij naam genoemd. Enkel de namen van de personen die belast zijn met de uitvoering van de nalatenschap worden vermeld, in dit geval Darren K. Indyke en Richard D. Kahn, die lang met Epstein zouden hebben samengewerkt. De twee mannen konden niet worden bereikt voor commentaar, meldt de New York Times.



In het testament wordt het huis van van de zakenman in het New Yorkse stadsdeel Manhattan gewaardeerd op bijna 56 miljoen dollar. Zijn ranch in New Mexico zou 17 miljoen waard zijn, zijn eigendom aan de Parijse avenue Foch 8,6 miljoen en de twee eilanden in zijn bezit - Little St. James Island en het recent aangekochte Great St. James Island - worden geschat op in totaal zo’n 85 miljoen.