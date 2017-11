Er gloort weer wat hoop voor noodlijdend Jemen

In het afgelopen weekend landden vliegtuigen met hulpgoederen op de luchthaven van de hoofdstad Sanaa. De toestellen hadden onder meer vaccins tegen difterie en tetanus en andere ziekten aan boord, die bescherming bieden aan honderdduizenden kinderen.

Volgens Unicef, het kinderfonds van de Verenigde Naties (VN) kwam de zending net op tijd, omdat de voorraden in Jemen nagenoeg op zijn.

Saoedi-Arabië, dat het Jemenitische leger steunt in de strijd tegen de Houthi-rebellen, sloot begin november de aanvoerroutes over land, zee en door de lucht af. Het moest verhinderen dat de Houthi aan wapens konden komen. De regering in Jemen beschuldigt Iran ervan de wapens te leveren, hoewel dat land het zelf ontkent.

De Houthi zijn aanhangers van een sjiitische islamitische stroming, die in Jemen zo'n 35 procent van de bevolking uitmaakt. Er zijn ook allerlei aan het terreurnetwerk al-Qaeda gelieerde bewegingen die elkaar onderling bestrijden.

De jarenlange gevechten hebben Jemen aan de rand van de afgrond gebracht. Er is een tekort aan voedsel, schoon water, medicijnen en brandstof. In grote delen van het land is geen stroom, waardoor ook ziekenhuizen niet meer kunnen functioneren.

Hongersnood

Inmiddels is Jemen het toneel van de ernstigste humanitaire crisis ter wereld en de grootste hongersnood van de afgelopen decennia. Zeker zeven miljoen mensen hebben niet of nauwelijks te eten. Volgens de VN hebben in totaal twintig miljoen mensen, onder wie elf miljoen kinderen, dringend hulp nodig. Ziektes zoals dysenterie en difterie grijpen snel om zich heen. Afgelopen april brak al cholera uit. Bijna 900.000 raakten besmet. Het aantal gevallen is sindsdien weer gedaald, maar het gevaar van een nieuwe cholera-epidemie blijft bestaan, zegt Evelien van Roemburg van Oxfam Novib.

,,Door de blokkades is er nauwelijks brandstof meer in het land. Door gebrek aan diesel die de waterpompen aandrijven, is de toevoer van schoon drinkwater grotendeels gestopt. Met zuiveringstabletten, zeep en de aanleg van latrines proberen we epidemieën zoveel mogelijk te voorkomen.''

Ziekten

Het conflict in Jemen heeft volgens de VN al aan zeker 10.000 mensen het leven gekost. Ruim 50.000 mensen zijn gewond geraakt, twee miljoen mensen zijn hun huis ontvlucht. ,,Zij kunnen geen kant op en lopen de grootste kans op hongersnood en ziekten'', zegt Van Roemburg.