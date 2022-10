‘Er is een bom aan boord’: Ryanair-piloot nam op hoe verkeerstoren in Belarus hem dwong te landen

De piloot die het vliegtuig bestuurde dat in mei vorig jaar ‘gekaapt’ werd door Belarus, heeft de gesprekken tussen hem en de verkeerstoren opgenomen. Daarop is te horen hoe degene met wie hij contact heeft, van een ander ingefluisterd krijgt wat hij moet zeggen. Mogelijk gaat het om iemand van de geheime dienst KGB. Verteld werd dat er een bommelding was gedaan, maar dat bleek een leugen.

Het vliegtuig, onderweg van Athene naar Vilnius in Litouwen is door die leugen ten onrechte naar het vliegveld van Minsk gevlogen. Daar werden twee passagiers gearresteerd: dissident Roman Protasevitsj en zijn vriendin Sofia Sapega. In Europa gaat men er alom van uit dat het vliegtuig puur en alleen voor deze arrestaties is gedwongen te landen. De EU spreekt daarom van een ‘kaping’ door Belarus.

De Westerse versie van het verhaal wordt bevestigd door de gesprekken die de piloot zelf heeft opgenomen. Hij was bang dat de officiële opnames zouden worden gewist, en nam het geluid op met zijn mobiele telefoon. Website Politico heeft ze in handen en gepubliceerd. Te horen is hoe hij, halverwege boven Belarus, een eerste melding krijgt van een mogelijke bom aan boord. ,,Die kan afgaan als je boven Vilnius vliegt”, wordt erbij gezegd.

Als de piloot om meer details vraagt, hoort hij hoe het antwoord op de achtergrond wordt voorgekauwd. De informatie over de bommelding kwam per e-mail en is verstuurd naar meerdere luchthavens, loog de verkeersleider. Die zijn ook echt verstuurd - zogenaamd vanuit de terroristische organisatie Hamas - maar kwamen waarschijnlijk uit Belarus.

Volledig scherm Roman Protasevitsj na zijn arrestatie. © EPA

‘Code rood?’

Omdat de piloot niet direct lijkt in te gaan op het verzoek om te landen in de Belarussische hoofdstad Minsk, worden de mensen in de verkeerstoren zenuwachtig. ,,Is de alarmcode geel of rood", vraagt de verkeersleider aan de mysterieuze persoon naast hem. ,,Laat het rood zijn. Code rood", krijgt hij als antwoord. Als er nog maar een paar minuten zijn voor het vliegtuig het Belarussische luchtruim verlaat, wordt er heen en weer gebeld. ,,Hij heeft nog geen keuze gemaakt...”, klinkt het. ,,Misschien rekt de crew opzettelijk tijd, wie weet?”

Maar de piloot heeft zijn besluit dan al gemaakt: hij volgt het advies op en draait het vliegtuig richting Minsk. Nadat het daar enkele uren had gestaan, moest het weer doorvliegen. Maar vijf passagiers kwamen niet opdagen: Protasevitsj, Sapega en drie mannen die volgens Ryanair-baas Michael O’Leary mogelijk KGB-agenten waren.

Vervolgd

Waar activist Protasevitsj nu is, is onduidelijk. Volgens de laatste berichten stond hij onder huisarrest, al zei hij zelf tegen Belarussische staatsmedia dat dat niet langer het geval is. Zijn vriendin Sapega is veroordeeld tot zes jaar cel. De betrokken luchtverkeersleiders worden in de Verenigde Staten aangeklaagd voor luchtpiraterij.

Politico deed onderzoek naar de opgenomen gesprekken en publiceerde een deel ervan in deze Engelstalige video: