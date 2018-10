Erdogan eist antwoord: Wie gaf bevel voor moord Khashoggi?

Erdogan richtte zich tot Saoedi-Arabië tijdens een bijeenkomst van zijn AK-partij in het parlement. ,,Wie gaf het bevel?” De president riep het regime dat land verder op om de identiteit te onthullen van de ‘lokale hulp’ die na de moord naar alle waarschijnlijkheid het lichaam van Khashoggi deed verdwijnen.



De Saoedische journalist Khashoggi - als dissident woonachtig en werkzaam in Amerika - betrad op 2 oktober het Saoedische consulaat in Istanboel. Hij wilde er het laatste document voor zijn voorgenomen huwelijk regelen, maar kwam niet meer naar buiten.



Volgens de Turske autoriteiten werd Khashoggi op het consulaat gemarteld en met voorbedachte rade vermoord. Er is een strafrechtelijk onderzoek gaande. Erdogan onthulde dinsdag dat de harddisks en camera’s in het consulaat voorafgaand aan het bezoek van Khashoggi werden verwijderd en dat de journalist werd gebeld om zijn afspraak die dag nog eens te bevestigen. De man zou door een Saoedisch doodseskader van 15 man zijn vermoord. De groep mannen landde enkele uren voor de moord in Turkije en keerde vlak daarna weer terug naar Riyad.