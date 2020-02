Erdogan gooit grenzen open: ‘in 24 uur al 18.000 migranten naar Europa’, verscherpte controles buurlanden

Nederlan­ders op de piste: We komen beneden, maar daar is alles mee gezegd

6:00 Voor duizenden Nederlanders eindigde het weekje wintersport in de krokusvakantie met een been in het gips of andere leed. Alarmcentrale Eurocross deed deze week veldonderzoek op de Oostenrijkse piste naar de oorzaak. ,,We horen van de Oostenrijkers: Die Nederlanders wonen in het platste land ter wereld, gaan één weekje per jaar naar de bergen en ze denken dat ze kunnen skiën.’’