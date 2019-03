Erdogan haalt na aanslag uit naar 'racistische’ Westen

LIVE: Grote steden nemen maatrege­len na aanslag

14:48 Bij een terroristische aanslag in Nieuw-Zeeland zijn voor zover bekend 49 mensen overleden. Tientallen mensen raakten gewond. Een 28-jarige Australiër opende het vuur tijdens het vrijdaggebed in een moskee in Christchurch. Even later werd ook in een andere moskee geschoten. De man filmde een deel van zijn actie live op social media en schreef een manifest. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.