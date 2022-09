Erdogan: ‘Poetin is klaar om einde te maken aan oorlog in Oekraïne’

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan zegt dat hij gelooft dat zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin klaar is om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Zijn indruk uit een gesprek met Poetin is dat hij ‘hier zo snel mogelijk een einde aan wil maken’. Erdogan zegt ook dat de situatie ‘vrij problematisch’ is voor Rusland.

De Turkse president vertelt in een interview met de Amerikaanse omroep PBS dat hij eind vorige week op de top van de Shanghai-samenwerkingsorganisatie (SSO) in de voormalige Sovjetstaat Oezbekistan ‘zeer uitgebreide discussies’ had met Vladimir Poetin.

Oekraïne heeft de voorbije weken een groot deel van zijn grondgebied heroverd op de Russische troepen, die in paniek uit grote delen van Oekraïne lijken weg te vluchten.

,,Hij gaf me de indruk dat hij bereid is hier zo snel mogelijk een einde aan te maken”, aldus Erdogan. ,,Dat was mijn indruk, want de gang van zaken op dit moment is nogal problematisch.”

Vriend van Rusland en Oekraïne

Erdogan onderhoudt zowel goede betrekkingen met Rusland als met Oekraïne. Als NAVO-lid weigert Turkije zich aan te sluiten bij de internationale sancties die tegen Rusland zijn opgelegd vanwege de invasie in Oekraïne. Anderzijds leverde Ankara wel militaire drones aan Kiev. De Turkse president bemiddelde ook bij de graandeal tussen Rusland en Oekraïne.

Vorige week maakte Erdogan bekend dat Turkije zich wil aansluiten bij de SSO. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz zei dinsdag dat hij daar ‘zeer geïrriteerd’ over is. ,,Dit is geen organisatie die een belangrijke bijdrage levert aan een goed globaal bestaan,” zei hij tijdens de Algemene Vergadering van de VN in New York na een ontmoeting met Erdogan. ,

,Dus ik ben erg geïrriteerd over deze ontwikkeling. Maar uiteindelijk is het belangrijk om af te spreken wat ons drijft om duidelijk te maken dat de Russische oorlog tegen Oekraïne niet succesvol mag zijn”, concludeerde hij.