Erdogan: 'We laten Jeruzalem niet over aan terroristisch land dat kinderen vermoordt'

,,Palestina is een onschuldig slachtoffer. Wat Israël betreft, dat is een terroristische staat, ja terroristische”, aldus Erdogan tijdens een speech in Sivas. ,,We laten Jeruzalem niet over aan zijn lot in de handen van een staat die kinderen doodt." De Israëlische premier Benjamin Netanyahu reageerde meteen op de aanval van de Turkse president: ,,Ik laat me gewoonlijk niet de les lezen over moraal door een leider die Koerdische dorpen bombardeert, journalisten arresteert en steun verleent aan Iran bij het omzeilen van sancties en steun aan terroristen, onder meer in Gaza, die onschuldige mensen vermoorden."