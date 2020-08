Erik (62) laat vrouw en zoon achter na crash bij Maastricht: ‘Aan zijn vliegkunsten lag het niet’

update/video Twee doden en een gewonde in Wisconsin bij an­ti-racisme protesten

26 augustus Er zijn vannacht twee doden gevallen tijdens demonstraties in de Amerikaanse stad Kenosha (Wisconsin). Een derde persoon is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het is al dagen onrustig in de stad naar aanleiding van een incident afgelopen zondag waarbij de ongewapende Jacob Blake zeven keer in zijn rug werd geschoten door een politieagent.