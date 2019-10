Ethiopische premier krijgt Nobelprijs voor de Vrede

“Abiy Ahmed is dit jaar bekroond als winnaar vanwege zijn inspanningen voor vrede en internationale samenwerking”, aldus Berit Reiss-Andersen, voorzitter van het Nobelcomité. “En in het bijzonder zijn initiatief om het grensconflict met buurland Eritrea op te lossen.” Wat de jonge Ethiopische premier Abiy Ahmed het afgelopen jaar heeft gepresteerd is niet alleen bijzonder maar ook nog eens erg moedig. Hij overleefde een poging tot staatsgreep en een naar hem geworpen handgranaat.



Abiy lijkt een zeldzame hervormer in de Hoorn van Afrika die de daad bij het woord. Nogal eigenzinnig zette hij een punt achter de slopende vijandschap tussen Ethiopië en Eritrea, twee landen die twintig jaar oorlog voerden en daarna vooral hun energie bleven steken in wederzijdse vijandschap.



Abiy Ahmed doorbrak de negatieve verstandhouding. Namens Ethiopië gaf de premier omstreden claims op grondgebied op en reisde hij persoonlijk naar Eritrea om een nieuwe vriendschap te bezegelen met president Isayas Afwerki. Beide landen werden er beter van. Het scheelde mensenlevens in voortdurende grensconflicten en enorm veel geld dat aan economische opbouw in plaats van aan defensie kon worden besteed.

Bemiddelaar

Dat gebeurde grotendeels buiten de internationale schijnwerpers, ver van de grote strijdtonelen als Syrië, Jemen of Afghanistan. Abiy Ahmed werd al geprezen voor zijn internationale werk en krijgt nu de formele credits in de vorm van de Nobelprijs voor de Vrede die hij volgens velen verdient. Door zijn faam kon hij dit jaar ook een rol spelen als bemiddelaar in de crisis in Soedan. Dat land leek regelrecht op een burgeroorlog af te stevenen nadat dictator Omar al-Bashir tot aftreden was gedwongen. De Soedanezen wilden leren van Abiy Ahmed.



De vredesinitiatieven van Abiy hebben ook gevolgen gehad in Eritrea. Dat land zou overwegen de omstreden en eeuwige legerdienst te hervormen. De dienstplicht van onbepaalde duur is voor veel Eritrese asielzoekers het voornaamste argument naar het westen te vluchten. Eritrese mannen krijgen een militaire training van zes maanden en kunnen daarna levenslang in dienst zijn voor een schamel loon. Het is vergeleken met slavenarbeid ten dienste van de machthebbers. De Europese Unie meldde vorig jaar dat alleen al om die reden elke maand 700 Eritrese mannen het land ontvluchten en hun geluk in Europa beproeven.

Volledig scherm Koningin Máxima bezoekt, in haar rol als als VN-gezant, de Ethiopische premier Abiy Ahmed tijdens een tweedaags bezoek. © ANP

Abiy werd in april 2018 premier, hij was de eerste van de Oromo-stam in die functie. Dat laatste is van belang want de Oromo, de grootste bevolkingsgroep van Ethiopië, voelt zich politiek achtergesteld en niet gehoord in de hoofdstad Addis Abeba. Een andere stam, de Tigreeërs, trok vaak aan de touwtjes.



Direct al na zijn aantraden deed Abiy van zich spreken: politieke gevangenen werden vrijgelaten, oppositiegroepen werden van de terreurlijst geschrapt, de verkoop werd aangekondigd van aandelen van sommige overheidsbedrijven, de politie mocht niet meer martelen, er kwam een zekere persvrijheid en de premier begon serieuze gesprekken met de oppositie. Hij heeft ook ingezet op ambitieuze hervormingen van justitie. De wereld keek er ook van op toen deze premier liefst de helft van zijn kabinetsposten aan vrouwen toebedeelde, ongebruikelijk in dit deel van Afrika. Bovendien startte hij ook nog eens een enorm project om een miljoen bomen in de woestijn te planten.



Maar niet iedereen ziet Abiy als de grote held. Daniel Berhane, een bekende blogger in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba ziet de premier als een nogal zelfingenomen, eigenzinnige, man die bepaalde zaken doordrukt om bij het Westen in een goed blaadje te komen. Met een Nobelprijs gaat hij helemaal naast zijn schoenen lopen, zegt Berhane tegen de Amerikaanse zender CNN.

Volledig scherm Abiy Ahmed omhelst de Eritrese president Isaias Afwerki. © Reuters

Stammenoorlogen

Anderen menen dat Abiy goede wegen wil inslaan maar nog een hele lange weg zal moeten afleggen eer Ethiopië echt een democratischer en welvarender land is geworden. De vrede met buurlanden mag niet verbloemen dat er binnenlands nog heel wat moet gebeuren. Vanwege binnenlandse conflicten zijn in Ethiopië zelf nog steeds 3 miljoen mensen op de vlucht.

Een van de grote stammenoorlogen speelt in het zuiden waar volgens het VN-bureau voor noodhulp OCHA een miljoen mensen het opflakkerende etnische geweld in de regio’s Gedeo en West Guji ontvlucht. Veel van die mensen leven momenteel opeengepakt in schoolgebouwen, kerken of openbare instellingen. Zij beschikken amper over voedsel en hebben amper aangepaste kledij tegen de koude. ,,Deze crisis krijgt in het geheel geen aandacht van de internationale gemeenschap. De gevolgen van dat verzuim kunnen vernietigend zijn”, waarschuwde Shirin Hanafieh van het Internationale Rode kruis.