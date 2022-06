EU akkoord met zwaarste pakket sancties, maar Russische kerkleider ontbreekt op de lijst

Het zesde en tot nu toe zwaarste sanctiepakket tegen Rusland is definitief aanvaard door de 27 EU-lidstaten. Maar de leider van de Russische orthodoxe kerk patriarch Kirill, een belangrijke verdediger van Poetin en diens inval in Oekraïne, ontbreekt op de sanctielijst.

Dat is een succes op de valreep voor Hongarije, dat Kirill niet op die lijst staat. Bronnen in Brussel wilden vanmorgen op achtergrondbasis niet ingaan op de vraag of hij op een volgende sanctielijst wel zal voorkomen. ,,Daarover doen we nooit mededelingen tot het moment dat de lijst is vastgesteld.”

Over het zesde sanctiepakket is vier weken lang zwaar onderhandeld. Pas afgelopen maandagnacht bereikte de EU op het hoogste niveau, dat van staats- en regeringsleiders, een akkoord over het meest omstreden onderdeel, de olieboycot. Die gaat zoals gepland voor ruwe olie zes maanden na de publicatie (zeer binnenkort) in, en voor geraffineerde producten acht maanden na publicatie.

Olieboycot

De boycot geldt voor alle per schip aangevoerde olie, ruwweg twee derde van de totale import uit Rusland. Polen en Duitsland doen daar nog een schepje bovenop, waardoor de boycot rond 90 procent van de totale olie-import uit Rusland bestrijkt. Lidstaten met een extreem hoge afhankelijkheid van Russische olie en zonder havens (Hongarije, Tsjechië en Slowakije) mogen tijdelijk Russische olie per pijplijn blijven afnemen, tot hun raffinaderijen geschikt zijn gemaakt voor olie van elders en ook aanvoer van elders is gegarandeerd.

Bulgarije krijgt een tijdelijke uitzondering voor ruwe olie en Kroatië voor vacuüm gasolie. De olie die op deze manier nog naar Europa komt mag niet worden doorverkocht, noch aan andere EU-lidstaten noch aan derde landen. Ook mag zij niet leiden tot concurrentievervalsing.

Banken

De olie - waarvan de inkomsten straks niet langer kunnen aangewend om de oorlog tegen Oekraïne te financieren - was het meest omstreden deel van het zesde pakket. Maar het pakket omvat nog meer belangrijke maatregelen. Drie Russische en één Belarussische bank worden van het internationale betalingsverkeer afgesneden (‘ont-Swift’). Het gaat om Sberbank, Ruslands grootste consumentenbank, de kredietbank van Moskou, de Russische landbouwbank en de Belarussische bank voor ontwikkeling en heropbouw.

Verder worden drie staatszenders die zich op grote schaal schuldig maakten aan propaganda en misinformatie uit de Europese ether gegooid en komt er een omvangrijk Europees uitvoerverbod op tal van strategische goederen, bijvoorbeeld chemicaliën die te gebruiken zijn voor de aanmaak van chemische wapens.

‘Slager van Marioepol’

Tenslotte is een groot aantal personen en ‘entiteiten’ toegevoegd aan de individuele sanctielijst. Mensen daarop mogen niet meer naar Europa reizen en eventuele tegoeden in Europa worden bevroren. Het gaat om een flink aantal hoge militairen, verantwoordelijk voor het brute geweld in Boetsja, een verantwoordelijke die bekend staat als ‘de slager van Marioepol’, maar ook om zakenlui, directeuren van staatsbedrijven en individuen die propaganda voor het Kremlin bedreven of westerse bronnen in Rusland censureerden.

Kirill zat vanaf het begin ook bij deze groep, maar werd door verzet van Hongarije – hetzelfde land dat tot maandag de olieboycot ophield – alsnog eraf gehaald.

