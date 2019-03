'EU bereid brexit - onder voorwaarden - uit te stellen tot 22 mei'

Zeldzame maanvis van bijna twee meter spoelt aan op Austra­lisch strand

18:27 Op een strand in het zuiden van Australië is afgelopen weekend een maanvis van bijna 2 meter groot aangespoeld. Een vrouw deelde op Facebook beelden van het dode dier, die de afgelopen dagen de wereld over gingen. Volgens een expert gaat het om een soort die niet vaak voorkomt in de regio.