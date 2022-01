EU haalt families van diplomaten nog niet weg uit Oekraïne, NAVO stuurt versterking

UPDATE/VIDEODe Europese Unie is nog niet van plan families van EU-diplomaten uit Oekraïne terug te halen, nu de spanningen bij de grens met Rusland oplopen. De buitenlanddienst van de EU zal het voorbeeld van de Verenigde Staten voorlopig niet volgen, zegt buitenlandchef Josep Borrell. Nederland liet eerder al weten nog geen ambassadepersoneel weg te halen uit het land.

De Amerikaanse regering kondigde zondag aan familieleden van medewerkers in Oekraïne terug te roepen en de Britse regering volgde maandagochtend. Het is er volgens de landen te gevaarlijk geworden nu uit Rusland oorlogstaal klinkt en Moskou meer dan 100.000 militairen aan de grens heeft geposteerd. Westerse landen vrezen een Russische inval en hebben president Poetin herhaaldelijk gewaarschuwd voor zware repercussies.

Ook het Verenigd Koninkrijk haalt een deel van het ambassadepersoneel en hun familieleden terug uit Oekraïne. De ambassade in Kiev zal wel open blijven en essentieel werk zal worden voortgezet, meldt de Britse ambassade. De Britse omroep BBC schrijft maandagochtend dat ongeveer de helft van de medewerkers blijft en dat er al een begin is gemaakt aan de terugtrekking.

Een instructeur traint Oekraïense militairen. Duizenden burgers hebben zich aangesloten bij het leger de afgelopen weken.

Brusselse diplomaten blijven

Brussel heeft ook diplomaten in Oekraïne. Maar ‘wij gaan niet hetzelfde doen omdat we daarvoor nog geen specifieke redenen kennen’, zei Borrell. Hij verwacht later op de dag uitleg van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken, die deelneemt aan overleg met zijn EU-collega’s.

,,Misschien heeft minister Blinken meer informatie, en hij zal die met ons delen.” Tenzij de Amerikaan ‘informatie geeft die zo’n stap rechtvaardigt’ blijft het EU-personeel in Oekraïne. Zolang het overleg met Rusland nog loopt ‘denk ik niet dat we Oekraïne moeten verlaten’, aldus Borrell.



EU-buitenlandchef Josep Borrell.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken gaf zaterdag te kennen dat het ook nog geen reden ziet om ambassadepersoneel weg te halen uit Oekraïne. Dat wordt volgens het ministerie voortdurend opnieuw bekeken en afgewogen. Oekraïne noemt het in veiligheid brengen van diplomaten voorbarig.

Minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken en zijn EU-collega’s bespreken de hoogopgelopen spanningen rond Oekraïne maandag in Brussel. Ze zijn volgens Borrell ‘ongekend eensgezind’, ook al wil bijvoorbeeld Duitsland Rusland veel behoedzamer tegemoet treden dan bijvoorbeeld Polen en de Baltische landen.

NAVO stuurt versterking

Diverse landen hebben inmiddels materieel naar de regio gestuurd. Ook de NAVO stuurt versterkingen naar Oost-Europese lidstaten en brengt troepen in gereedheid. De extra gevechtsvliegtuigen en oorlogsbodems moeten Rusland afschrikken, zegt NAVO-chef Jens Stoltenberg. Oekraïne is geen NAVO-lid, maar het militaire bondgenootschap zegt een aanval op het land niet te accepteren. In dat geval zullen westerse landen zware sancties tegen Rusland afkondigen.

Nederland kondigde eerder aan twee F-35's naar Bulgarije te sturen en heeft een amfibisch transportschip, met landingsvaartuigen en helikopters, en twee landeenheden klaarstaan. Ook Frankrijk zendt versterkingen naar Roemenië en Denemarken naar Litouwen en de Oostzee.

Amerika overweegt duizenden troepen en militaire schepen en vliegtuigen naar Navo-lidstaten in Oost-Europa te sturen. Het zou in eerste instantie om 1000 tot 5000 troepen gaan, met de mogelijkheid dat aantal te vertienvoudigen als de situatie verder verslechtert. Biden is niet van plan troepen naar Oekraïne zelf te sturen.



De Amerikaanse ambassade in Oekraïne.

Groot-Brittannië leverde afgelopen week tweeduizend lichte antitankwapens en -raketten en een team van militaire trainers. Het land liet wel weten dat het ‘zeer onwaarschijnlijk’ is dat Londen Britse militairen naar de Russische grens stuurt, mocht het Kremlin Oekraïne binnenvallen en daar een pro-Russische regering installeren. De Britse vicepremier Dominic Raab zei dat zondag in een interview met de Britse zender Sky News.

Raab voegde eraan toe dat het Verenigd Koninkrijk ‘schouder aan schouder met Oekraïne staat’ en betrokken is bij trainingsprogramma’s die eraan moeten bijdragen dat Oekraïne zich beter kan verdedigen tegen mogelijke agressie van Rusland.

Antony Blinken en Sergej Lavrov, de bazen van de Amerikaanse en Russische diplomatie, ontmoetten elkaar vrijdag in Genève voor wat ‘een laatste poging’ heet om een dreigende oorlog in Oekraïne af te wenden: