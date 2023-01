EU kan landen niet verplichten, maar ‘moedigt aan’: Laat Chinezen er zonder coronatest niet in

Terrein van lidstaten zelf

Er zijn op dit moment overigens géén nieuwe varianten van het coronavirus in China, zo meldde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vanmiddag. De WHO dringt wel bij China aan op het delen van meer data over het aantal ziektegevallen, ziekenhuisopnames en het aantal doden. De WHO is overigens ook bezorgd over een nieuwe zeer besmettelijke Omikron-variant XBB.1.5, die in slechts enkele weken tijd dominant is geworden in de VS.