EU-landen drukken gasprijsplafond door ondanks bezwaren Nederland

Nederland vreesde dat het plafond te laag zou worden en dat gasleveranciers Europa in zouden ruilen voor beter betalende klanten. Minister Rob Jetten steunde het plan daarom maandag bij de finale onderhandelingen in Brussel niet, maar onthield zich net als Oostenrijk van stemming. Hongarije stemde als enige tegen. Zwaargewicht Duitsland, dat lang het verzet tegen het prijsplafond aanvoerde, steunde het plan wel.

Het zogeheten marktcorrectiemechanisme, dat in gang schiet als de gasprijs een aantal dagen piekt, gaat heel wat sneller in werking treden dan de behoedzame Europese Commissie had voorgesteld. De commissie wilde de lat, voor de toonaangevende Amsterdamse gasmarkt TTF, leggen bij 275 euro per megawattuur. Maar dat was voor veel landen onverteerbaar. Het plafond zou op die manier zelfs met de prijsrecords van afgelopen zomer niet zijn gehaald.