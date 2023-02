EU-leiders houden top over migratie: hekken om Europa zijn geen taboe meer

Ondertus­sen in het Syrische Aleppo: ‘De kou vreet aan onze lichamen’

Het leven in de Syrische stad Aleppo was al zwaar, de aardbeving heeft de beproeving van de inwoners alleen maar verergerd. ,,We leven op straat, ik probeer de handen van mijn zieke moeder warm te blazen.”

9 februari