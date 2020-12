EU-lidstaten achter handelsakkoord met Verenigd Koninkrijk na brexit

VIDEO Zwarte arts (52) sterft aan corona na wanhoops­kreet in video: ‘Ze nemen mij niet serieus’

26 december Een zwarte vrouwelijke arts uit de Amerikaanse staat Indiana is zondag overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Haar overlijden maakt veel los, omdat het ziekenhuispersoneel haar klachten niet serieus zou hebben genomen. ,,Als ik wit was geweest, was dit niet gebeurd”, stamelde de vrouw in een filmpje dat ze twee weken vóór haar dood opnam. De beelden gaan massaal rond op sociale media.