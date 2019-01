EU-president Tusk: wie zegt wat de positieve oplossing is?

ReactiesEU-president Donald Tusk reageerde binnen drie minuten nadat het Britse Lagerhuis de brexitdeal van premier May met Brussel had weggestemd. ,,Als een deal onmogelijk is, en niemand wil een no-dealbrexit, wie zal dan eindelijk de moed hebben om te zeggen wat de enige positieve oplossing is?’', twitterde de voorzitter van de raad van EU-regeringsleiders.

Premier May heeft een zware nederlaag geleden in het Lagerhuis. De deal die de Britse premier dacht te hebben gesloten met de Europese Unie over een ordelijke scheiding werd zojuist verworpen met 230 stemmen verschil.

De laatste keer dat een Britse premier zo’n grote nederlaag leed, was in 1924.

De regering luistert naar het Lagerhuis, zei premier Theresa May in een eerste reactie. Volgens Britse media hebben 118 Conservatieve Lagerhuisleden, partijgenoten van May, tegen de deal gestemd. Sommige voorstanders van brexit zeiden na de stemming dat Groot-Brittannië bereid moet zijn om zonder akkoord uit de EU te stappen.

Oppositieleider Jeremy Corbyn van Labour sprak van een ,,catastrofale nederlaag’’ voor de regering.

Dramatisch

De Nederlandse transportsector maakt zich op voor een ‘no-dealbrexit’, nu de brexitdeal van premier Theresa May is weggestemd door het Britse Lagerhuis. Volgens brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) betekent dat: lange wachtrijen voor terminals, overvolle parkeerplaatsen en mogelijk zelfs een tekort aan vergunningen. ,,Dramatisch’', zegt Elmer de Bruin, brexit-specialist bij TLN, in een eerste reactie. ,,De Britten snijden hiermee allereerst zichzelf in de vingers, maar ook hun belangrijkste handelspartners: de rest van Europa.’'

Het EU-lidmaatschap van de Britten loopt op 29 maart af. Als er dan niets is geregeld, is er een ‘no-dealbrexit’. De Nederlandse transport- en logistieksector krijgt volgens De Bruin in dat geval met grote problemen te maken. ,,Onze sector merkt de negatieve effecten van een harde grens misschien wel het meest’', aldus de deskundige. ,,We doen er in Nederland alles aan om lange wachttijden te voorkomen, om tekorten aan transportvergunningen op te vangen. Maar de kans dat er toch uren voor de grens gewacht moet worden is groot.’’