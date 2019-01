EU wil Londen niet te veel matsen

De kans is groot dat de Britse premier May in Brussel om uitstel wil vragen van de brexit. Dat kan met in elk geval drie maanden, volgens het verdrag. Maar dan moeten wel alle EU-lidstaten daarmee instemmen. Die zullen daar 'welwillend' naar kijken, zei premier Mark Rutte gisteren. Maar alleen als de Britten zelf met een idee komen over hoe ze dit willen oplossen. Uitstel heeft volgens Rutte geen zin 'als we langer in dit cirkeltje blijven draaien'.

En al komt er uitstel, de Britten hoeven niet te verwachten dat er veel zal worden veranderd aan het akkoord zoals het Britse parlement dat dinsdag heeft verworpen. Volgens Michel Barnier, die namens de EU de onderhandelingen voert met Groot-Brittannië, staat de EU open voor een gesprek. Maar grote wijzigingen zullen er niet komen.

Onaanvaardbaar

Volgens Barnier zal de Europese Unie zeker geen handreiking doen over de grens tussen Ierland en Noord-Ierland. Die moet open blijven, heeft de EU bedongen. Dit om te voorkomen dat de spanningen in de regio tussen bevolkingsgroepen weer oplopen. Zeker voor EU-land Ierland is een nieuwe grens onbespreekbaar. In het dinsdag afgewezen akkoord stond dat de grens met camera's en scanapparatuur bewaakt zou worden. Zolang dat technisch niet mogelijk is, zou in elk geval Noord-Ierland in de Europese douane-unie blijven. Dat vond het parlement in Londen uiteindelijk onaanvaardbaar.