Europa: 'Anti-Trumpcoalitie in staaloorlog'

Pogingen om Europa buiten de staaloorlog te houden zijn nog niet opgegeven, maar erg hoge verwachtingen heeft Brussel er niet meer van. ,,Ik heb zonder veel duidelijkheid het overleg (met Amerika en Japan, afgelopen weekend – red.) moeten verlaten'', aldus Malmström vanmorgen. De tijd dringt, want de tariefsverhogingen van 25 procent op staal en 10 procent op aluminium gaan in de nacht van 22 op 23 maart al in, met het risico dat in diverse EU-lidstaten – in Nederland bij Tata Steel in IJmuiden - tienduizenden of nog meer banen verloren gaan. Tot die tijd en ook daarna werkt Europa op verschillende sporen om een handelsoorlog te voorkomen.