Europa gaat CO2-uitstoot aanpakken: auto’s, huizen en boeren onder de loep. En snel

Het was aanvankelijk het plan om in 2030 minstens 40 procent van de uitstoot te hebben teruggedrongen, op weg naar een klimaatneutraal Europa in 2050. Nu is dat doel opgeschroefd naar minstens 55 procent. Er is meer ambitie nodig, meent de Europese Commissie. ,,De laatste 5 jaar was het mondiaal gezien nooit eerder zo warm”, schrijft ze in een verklaring. ,,De impact van de opwarming van de aarde is duidelijk: droogte, stormen en ander extreem weer.”

De Commissie is ervan overtuigd dat die 55 procent binnen 10 jaar haalbaar is. ,,We kunnen het”, zei voorzitter Ursula von der Leyen gisteren tijdens haar eerste State of the Union. Maar het is wel duidelijk dat er flink wat extra stappen gezet moeten worden.

Overal actie

Uit de plannen die vanmiddag zijn gepresenteerd door de commissarissen Frans Timmermans (Green Deal) en Kadri Simson (Energie) blijkt dat in vrijwel alle belangrijke sectoren in onze samenleving (extra) actie moet worden ondernomen. De belangrijkste bron van vervuiling is de energiesector, omdat daar op grote schaal fossiele brandstoffen worden verbrand. De Commissie wil niet alleen de uitstoot nog verder beperken, maar ook de emissiehandel (het principe dat bedrijven moeten betalen voor hun uitstoot) uitbreiden naar het wegtransport, de scheepvaart en de bouw. Het moet financieel zo onaantrekkelijk mogelijk gemaakt worden om CO₂ uit te stoten.

Ook moet er nog eens worden gekeken naar de maximale CO₂-uitstoot van auto’s en busjes. Hetzelfde voor de geleidelijke uitbanning van de verbrandingsmotor. Dat moet sneller, vindt de Commissie. De woningbouwsector moet ook aan de bak: er moet in de hele EU een renovatiegolf op gang komen om huizen en gebouwen groener te maken. De Commissie wil ook dat consumenten makkelijker toegang krijgen tot producten die goed zijn voor het milieu, onder meer door hogere eisen te stellen aan producenten.

‘Grote voordelen’

Een andere belangrijke vervuiler is de landbouw. De Commissie wil niet alleen dat de uitstoot naar beneden gaat, maar ook dat de sector meer duurzame goederen gaat produceren voor de economie. Verder moeten de bossen niet alleen worden beschermd, maar zelfs uitgebreid zodat die zoveel mogelijk CO₂ kunnen opnemen en beter bestand zijn tegen klimaatverandering.

Quote Voor sommigen gaan de maatrege­len te ver, voor anderen niet ver genoeg Ursula von der Leyen

Al deze maatregelen leiden tot grote voordelen voor de Europese burger, denkt de Commissie. ,,De lucht wordt schoner, de gezondheid beter, de kosten voor gezondheidszorg lager, er komen nieuwe en duurzame banen bij, het voedsel wordt duurzamer, de energierekening lager en de huizen zuiniger.”

Wel/niet enthousiast

Dit betekent niet dat het daadwerkelijk ook allemaal op deze manier gaat gebeuren. Het Europees parlement en de Europese leiders moeten zich er ook nog over uitspreken. ,,Voor sommigen gaan de maatregelen te ver, voor anderen niet ver genoeg”, zei Von der Leyen gisteren al. Belangrijke leiders als de Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Angela Merkel hebben zich weliswaar al enthousiast getoond, maar dat geldt zeker niet voor landen als Polen en Tsjechië. Hun economie moet grondig worden hervormd om de doelen te halen. En daar willen ze een flinke zak geld voor.

En ook hier geldt: wie gaat dat allemaal betalen? Een dergelijke omvorming van economie en maatschappij komt er niet vanzelf. Wat de Commissie betreft kunnen de lidstaten projecten financieren uit het corona-hulppakket van 750 miljard euro dat eerder dit jaar overeengekomen is. Het is bedoeld om de economie weer op gang te helpen en de afspraak was al dat een aanzienlijk deel van dat bedrag (meer dan een derde) linksom of rechtsom ten gunste moet komen van het milieu en het klimaat.



De Commissie komt met voorbeelden hoe dat zou kunnen. Zo wil Oostenrijk 100.000 zonnepanelen op daken installeren, gaan Denemarken en Frankrijk fors investeren in windenergie op zee en willen Griekenland en Portugal grote ‘zonneboerderijen’ aanleggen.

De Europese leiders komen volgende maand bij elkaar om over de plannen van de Commissie te praten. In de zomer van 2021 presenteert de Commissie nieuwe wetsvoorstellen die alle maatregelen mogelijk moeten maken.

Eurocommissaris Frans Timmermans presenteert vandaag in Brussel de nieuwe klimaatdoelen voor 2030:

