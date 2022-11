Europa heeft nieuwe lichting astronauten, deze keer geen Nederlander (maar wel een Belg)

Twee vrouwen en drie mannen zijn de nieuwe astronauten van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Hun namen werden vanmiddag bekendgemaakt in Parijs. Zij kunnen zich gaan opmaken voor een ruimtereis, bijvoorbeeld naar ruimtestation ISS of misschien zelfs naar de maan. Bij de nieuwe lichting zitten geen Nederlanders, wel een Belg.

De astronauten zijn geselecteerd uit maar liefst 22.500 kandidaten uit 22 Europese landen. Het gaat om de Belg Raphaël Liégeois, Sophie Adenot (Frankrijk), Pablo Álvarez Fernández (Spanje), Rosemary Coogan (Verenigd Koninkrijk) en de Zwitser Marco Sieber. Ook is er een soort ‘reservepool’ van zo’n twaalf geselecteerden. De ESA presenteerde daarnaast zijn eerste fysiek gehandicapte astronaut, de Brit John McFall (1981). Hij verloor zijn rechterbeen door een motorongeluk op 19-jarige leeftijd. Als atleet deed hij voor het Verenigd Koninkrijk mee aan de Paralympische Spelen.

Het was de vierde keer in de geschiedenis dat ESA zo’n grootschalige wervingscampagne voor astronauten hield. Volgens ESA-projectmanager Philippe Schoonejans kreeg zijn organisatie vorig jaar een recordaantal aanmeldingen te verwerken, waaronder duizend uit Nederland. ,,Veel meer dan tijdens de vorige ronde in 2009, toen ging het om dik achtduizend kandidaten (in totaal, red.). Hoe dat komt? We merken dat ruimtevaart flink in de belangstelling staat en door internet een stuk toegankelijker is geworden voor een grote groep mensen. En het spreekt tot de verbeelding als je astronaut kan worden; een avontuurlijke baan.’’

Selectierondes

In een jaar tijd voerde de ruimtevaartorganisatie meerdere selectierondes uit, waarbij er uiteindelijk een twintigtal kandidaten overbleef. Schoonejans: ,,De eerste schifting vond plaats op basis van cv, motivatie en gezondheidsstatus van de ruim 22.500 belangstellenden. Hierna bleven er nog 1400 kandidaten over. Na verschillende psychologische en medische tests, oefenen met simulatoren en indringende gesprekken, werd de groep uiteindelijk teruggebracht naar zo'n twintig mannen en vrouwen. Zij vormen het nieuwe astronautenklasje, inclusief de mensen die op de reservelijst komen te staan.’’

ESA selecteerde voor het eerst in zijn geschiedenis dus ook een zogeheten parastronaut, met een fysieke beperking. ,,Inclusiviteit is ook bij ESA een belangrijk onderwerp. Dat zie je terug in het relatief hoge aantal vrouwen dat is geselecteerd, maar ook voor mensen met een handicap, zoals het missen van een deel van een been, is het dus mogelijk om ruimtevaarder te worden’’, zegt Schoonejans.

Geen Nederlander

Het verbaast hem niet dat er deze keer geen Nederlander bij de nieuwe lichting zit. ,,Frankrijk, Duitsland, Italië en het VK investeren het meeste geld in ESA, dus de kans dat een van deze landen astronauten levert, is hierdoor groter. Zo eerlijk moeten we zijn. Toch is het belangrijk dat ook de kleinere lidstaten aan de beurt komen, de balans moet goed zijn.’’

Dat Nederland weinig kans maakte, heeft ook te maken met het feit dat André Kuipers tien jaar geleden nog naar ruimtestation ISS is geweest.

Volledig scherm Astronaut in spe Raphael Liegeois uit het Belgische Namen legt uit waarom hij het zo geweldig vindt om straks de ruimte in te mogen. Rechts staat ESA-baas Josef Aschbacher. © Belga

De vandaag gepresenteerde astronauten krijgen Keulen als standplaats en gaan een trainingsperiode in van maximaal drie jaar. Volgens ESA-manager Schoonejans is dat een zware periode voor de nieuwelingen. ,,Ze reizen bijna drie jaar lang de hele wereld rond om te trainen. Ervaren astronauten geven aan dat deze tijd vaak zwaarder is dan de ruimtereis zelf.’’

ESA is in samenwerking met de Amerikanen, Japanners en Canadezen van plan om ruimtemissies naar de maan uit te voeren. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie Nasa wil via het Artemis-programma in 2024 een ruimteschip met vier mensen aan boord rond de maan vliegen. Rond 2025 moeten mensen weer voet op de maan zetten, voor het eerst sinds 1972. Schoonejans legt uit dat ESA vanaf 2027 deelneemt aan missies naar de maan. ,,Met de bedoeling om in 2029 ook een astronaut uit Europa op de maan te laten landen. Dat zou geweldig zijn.’’ In de aanloop naar de bekendmaking van de nieuwe astronautenlichting werd gemeld dat Europese ministers een budget van 16,9 miljard euro hebben goedgekeurd voor de ambities van ESA.

De astronauten die nu zijn gepresenteerd, zullen nog niet aan deze maanmissies deelnemen, zij moeten eerst ervaring opdoen in het internationale ruimtestation ISS. Hun werk in de ruimte bestaat uit wetenschappelijk onderzoek voor onder meer het verbeteren van de geneeskunde.

Vier Nederlanders in de ruimte



Tot nu toe zijn vier geboren Nederlanders in de ruimte geweest. Lodewijk van den Berg uit het Zeeuws-Vlaamse Sluiskil was de eerste. Hij vloog begin 1985 met de spaceshuttle Challenger. Van den Berg deed dat nadat hij was genaturaliseerd tot Amerikaan. Wubbo Ockels was de eerste Nederlandse burger in een baan rond de aarde. Hij ging eind 1985 naar de ruimte, ook in de Challenger. André Kuipers is de meest ervaren Nederlandse astronaut. Hij ging in april 2004 anderhalve week naar het ruimtestation ISS. Daar verbleef hij ook van december 2011 tot juli 2012. De toen 18-jarige Oliver Daemen uit Oisterwijk kwam vorig jaar net buiten de dampkring, als toerist mee aan boord van een commerciële vlucht.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: