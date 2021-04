Europa intensiveert strijd tegen mensenhandel

Europa gaat veel harder optreden tegen grootschalige georganiseerde misdaad en mensenhandel. Die boekt nu het jaloersmakende inkomstencijfer van 139 miljard euro per jaar of 1 procent van het Europese BNP.

Politiediensten en ook internationale politieorganisaties als Europol en Interpol gaan nauwer samenwerken en veel meer informatie uitwisselen. Zo moeten ze in geen tijd kunnen nagaan of er in andere politiebestanden vingerafdrukken, dna, foto’s of ballistische gegevens beschikbaar zijn van verdachten die ze hebben aangehouden. Op dit moment lijkt de misdaad juist veel verder dan het apparaat dat haar moet bestrijden. Dat bewees ze ook het afgelopen jaar weer, door zich in dit nieuwe coronaleven razendsnel op de handel in nepvaccins en online criminaliteit te werpen.

Grote misdaadbendes werken zoals multinationals, aldus vanmiddag de Zweedse EU-Commissaris voor binnenlandse zaken Ylva Johansson. Zeker 70 procent is actief in minstens drie landen en ze hebben hun eigen dienstverleners, zoals advocaten, planners en financiers. Ook draaien ze volop mee in de reële economie. ,,Ze runnen bouw- en transportbedrijven, kapperszaken en sushishops”, aldus Johansson. Zeker in de mensenhandel gaat het er grof aan toe: steeds meer geweld, marteling, advocaten en journalisten die zonder pardon worden vermoord als ze in de weg lopen. De slachtoffers zijn in bijna driekwart van de gevallen meisjes en (jonge) vrouwen, de helft van Europese herkomst en in 60 procent met als doel seksueel misbruik. Maar ook zo’n 70 procent van de daders is van Europese herkomst.

Mooie slag

Kort geleden sloegen de politiediensten al een mooie slag door te infiltreren in een crimineel netwerk, en daarna opnieuw door te infiltreren in het systeem dat het opgerolde netwerk opvolgde. Maar de bendes hebben schaduwstructuren en weten zich in geen tijd van dat soort klappen te herstellen.

Hun methodes mogen dan zeer professioneel zijn, Europa is toch vastbesloten de strijd te winnen, aldus vice-Commissievoorzitter Margaritis Schinás, niet in de laatste plaats door flink achter het geld van de bendes aan te gaan. Schinás: ,,Misdaad mag niet lonen.” En mag al helemaal niet gevolgd worden door straffeloosheid.

Makkelijke prooi

De Europese actie komt op een moment dat ook de 46 landen tellende Raad van Europa in Straatsburg een regelrechte alarmkreet laat horen over de sinds corona snel groeiende mensenhandel. Migranten van buiten Europa worden meer dan anders aan hun lot overgelaten en zijn daardoor een nog makkelijker prooi voor misdaadbendes. Justitie heeft zo de handel vol aan de behandeling van toegenomen seksueel misbruik en cybercrime dat mensenhandelaren minder worden vervolgd.

Ook de experts van de Raad van Europa stellen vast dat de misdaad met de snelheid van het licht reageert op nieuwe ontwikkelingen. Zo werd de sluiting van bordelen in Duitsland meteen aangegrepen voor meer verborgen prostitutie, en runden misdaadbendes in Spanje prostitutienetwerken via minder gebruikte airbnb-adressen.

