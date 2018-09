Europa schrikt van fel nationalisme

Eén reportage maar, en heel België stond op zijn kop. Het waren namelijk zulke frisse jonge mannen en vrouwen, ze hadden zulke brave ideeën en ze deden zulk verantwoordelijk werk. Kijk maar eens naar hun website. Schild & Vrienden heten ze. Ze rapen met honderden vrijwilligers zwerfvuil in heel Vlaanderen ('Hou Vlaanderen proper'), ze spelen Zwarte Piet in tal van Vlaamse steden en gemeenten ('Steun Zwarte Piet') en maken de Vlaamse jeugd opnieuw weerbaar ('Steun de ruggengraat'). En als ze dat allemaal niet aan het doen waren, verzorgden ze de beveiliging bij toespraken van Theo Francken, de Belgische staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Hij hoort bij de Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA), de grootste partij van Vlaanderen. Want ook dat rekent Schild & Vrienden tot zijn taken: het bewaken van het vrije woord.



Maar ondertussen.



Ondertussen gaan ze in het verborgene, in gesloten discussiegroepen op internet, tekeer tegen 'luie tyfus-negers', lachen ze om islamofobe cartoons, vinden ze dat Hitler niks verkeerd heeft gedaan wat de joden betreft en schelden ze op 'typische negergeluiden, zoals tamboerijnen en gekrijs'.



Ook gaan er foto's rond van S&V-leden die trots poseren met wapens, want ze zijn 'totally ready', of, zoals hun leider Dries Van Langenhove het uitdrukte: ,,De dag van geweld komt nog wel, hoor.''