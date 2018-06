Europa: te veel ongelukken, dus geen prijs voor verkeersveiligheid

Video Schokkende geluidsop­na­me vergroot woede over immigratie­be­leid Trump

9:58 De woede over het immigratiebeleid van de regering van president Donald Trump is extra aangewakkerd nu geluidsopnames uit een detentiecentrum openbaar zijn gemaakt door de website ProPublica. Op de geluidsopnames zijn kinderen te horen die in het Spaans om hun vader of moeder schreeuwen.