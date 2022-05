Europa voert strijd tegen verkrachtingen in Oekraïne op: ‘Rusland voert ook oorlog tegen vrouwen’

Gruwelijk dilemma

Daarna is er het gruwelijke dilemma dat ook Japanse vrouwen in de Tweede Wereldoorlog, Rwandese vrouwen tijdens de genocide daar en Bosnische vrouwen in Servië hadden: houd je het kind dat later het gezicht van de moordenaar van je echtgenoot krijgt, misschien het laatste dat je kunt krijgen, of laat je het weghalen? Van de vrouwen en meisjes die in de kelders van Boetsja zijn verkracht, aldus Johansson, zijn er van elke 25 zeker 9 zwanger geraakt. ,,Sommigen proberen te aanvaarden dat ze het kind dragen van wie alles dat ze lief hadden in het leven kapot heeft gemaakt”, aldus de Vlaamse liberale Hilde Vautmans.



Tal van parlementsleden uit vooral Oost-Europese lidstaten gebruikten hun luttele minuten spreektijd om de verkrachtingen van vrouwen en meisjes, soms niet ouder dan 3, in extenso te beschrijven. ,,Rusland voert niet alleen een oorlog tegen Oekraïne”, concludeerde Johansson. ,,Het voert ook een oorlog tegen vrouwen.”



Brussel en de nationale hoofdsteden, zo verzekerde ze, werken al nauw samen met Eurojust, het Strafhof, de autoriteiten in Oekraïne en Europese hulporganisaties om de verkrachtingen te documenteren en slachtoffers op te vangen. Mét Europol doen ze er vervolgens alles aan om vrouwen en kinderen – samen rond 90 procent van de ruim 5 miljoen Oekraïense vluchtelingen in Europa – uit de handen van mensensmokkelaars te houden. Volgens sommige parlementsleden laten die Oekraïense vrouwen expres zwanger worden om daarna het kind te kunnen verkopen.