Europa zegt niet direct ‘nee’ tegen nieuw brexitvoorstel premier Johnson

In de voorstellen ziet Juncker welkome ‘vooruitgang’ in de Britse positie. Met name het plan om na de brexit voor het hele Ierse eiland - het Britse Noord-Ierland en de republiek Ierland - een zone in te stellen met dezelfde regels voor alle goederen zodat het handelsverkeer zonder controles kan doorgaan noemt hij ‘positief’.



Ook de voorgestelde controle van goederen die Noord-Ierland binnenkomen vanuit Groot-Brittannië (Schotland, Engeland en Wales) na de brexit worden in Brussel niet meteen naar de prullenbak verwezen. In een verklaring zegt de commissie dat de EU een deal met Londen wil.



‘We staan 24/7 klaar om dit te laten gebeuren, zoals al drie jaar’. De komende dagen komen de brexitonderhandelingsteams in Brussel bijeen. Diplomaten in Brussel zijn van mening dat de EU niet de indruk wil wekken de deur bij voorbaat dicht te gooien.



Jeremy Corbyn, leider van de Britse Labour Partij, denkt dat de Europese Unie het brexitvoorstel van premier Johnson desondanks gaat wegstemmen. Hij zegt niet in te zien waarom de EU voor zou stemmen. Het is volgens Corbyn ook onduidelijk hoe het Goede Vrijdagakkoord in Noord-Ierland wordt gehandhaafd.