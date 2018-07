Europarlement blijft controle op kantooruitgaven weigeren

Nederlandse Europarlementariërs zijn boos en verdrietig over de uitslag. ,,Teleurstellend en onvoldoende'', aldus CDA-leider in Europa Esther de Lange. ,,Een enorme gemiste kans, dit was een mooie eerste stap geweest'', aldus VVD-leider Hans van Baalen. PVV-leider Marcel de Graaff: ,,De PVV is voor controle en transparantie en baalt dan ook van dit besluit. Het betekent dat dankzij de zakkenvullende elite de burgers voor de Europese verkiezingen van volgend jaar weer geen inzicht wordt gegeven in deze uitgaven.''



Een soortgelijke reactie van SP-leider Dennis de Jong: ,,Het establishment in het parlement heeft zijn ware gezicht laten zien: zakken vullen is voor de christen- en sociaaldemocraten belangrijker dan het imago van het parlement. Waarom zouden mensen gaan stemmen op kandidaat-Europarlementariërs als de meerderheid van het parlement hier kennelijk alleen zit als profiteurs op kosten van de belastingbetaler?''



Voor de Nederlanders is de kous dan ook nog niet af. Volgens De Lange heeft een meerderheid van het Parlement zich eerder al uitgesproken voor een fatsoenlijke controle, en heeft het Bureau – bestaande uit de voorzitter, 14 vicevoorzitters en 5 questoren – de wil van een parlementsmeerderheid genegeerd. De Jong wil nog deze week de zaak aansnijden in het fractieleidersoverleg, en zo nodig opnieuw bij de begrotingscontrole dit najaar. Van Baalen: ,,Gewoon een publieke stemming in de plenaire, zodat we van elk afzonderlijk lid weten of het voor of tegen controle is. Wie tegenstemt mag zelf uitleggen waarom. En laten wij als liberalen, en andere partijen die er zo over denken, alvast maar gewoon gaan doen wat een meerderheid van het bureau blijkbaar niet wil.'' Ook PvdA’er Paul Tang wil de zaak plenair openbreken, ‘als daar mogelijkheden voor zijn’.