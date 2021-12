Europarlement kraakt omstreden plan: ‘kerst’ wordt geen ‘vakantie’, ‘huisvrouw’ geen ‘huispersoon’

inclusief taalgebruikHet Europese Parlement is vanmiddag bijna unaniem fel in de bres gesprongen voor het behoud van het woord ‘kerst’. In een inmiddels alweer ingetrokken voorstel over inclusief taalgebruik had Eurocommissaris Helena Dalli (gelijke kansen) het gebruik van woorden als ‘kerst’ en ‘kerstfeest’ willen verbieden.

In haar inclusieve wereld had dat ‘vakantie’ moeten worden. Dus: ‘Ik krijg veel mensen op vakantie’ in plaats van ‘Ik krijg veel mensen met kerst’.



Margaritis Schinas, vicevoorzitter van de Europese Commissie die tijdens het debat zijn Maltese collega verving, kreeg meer kerstwensen dan hij misschien de rest van zijn leven heeft gehad. ‘Gezegende kerst’, voegde de ene na de andere Europarlementariër hem pesterig toe.

Schinas zelf deed overigens geen seconde moeite zijn collega Dalli (59) te redden. Die had ‘een interne nota’ geschreven, die ‘niet aan de kwaliteitsnormen voldeed’ en ‘allang weer is ingetrokken’. De kans dat Dalli het pleidooi snel weer op tafel krijgt, lijkt klein.

Dat betekent meteen dat vele andere voorbeelden van volgens haar ‘exclusief taalgebruik’ gewoon in stand worden gehouden. Roma worden geen ‘Oost-Slowaken van Roma-afkomst’, een huisvrouw geen ‘huispersoon’, het gebruik van ‘zijn’ of ‘haar’ als bezittelijk voornaamwoord blijft toegestaan. ‘Dames en heren’ had ze ook willen afschaffen, evenals mevrouw of meneer de voorzitter. Een ander parlementslid zei pesterig: ,,Ik zeg voortaan wel gewoon ‘stoel’. Dat wil ze toch?’’

Journalisten in Brussel hadden zelfs moeten ophouden ‘Berlijn, Rome en Parijs’ te schrijven, want dat is volgens Dalli niet inclusief genoeg. ‘Berlijn, Boedapest en Vilnius’ was volgens haar beter.

‘Verbrand die nota’

Ex-communisten en SGP’ers vielen elkaar in gedeelde verontwaardiging in de armen. ,,Dit inclusieve taalgebruik sluit God uit, dat neigt eerder naar censuur”, aldus Bert-Jan Ruissen. ,,Dit doet me denken aan vroeger. Verbrand die nota en strooi de as voor uw hoofdkantoor uit”, aldus de ex-communist.

Kritiek was er overigens ook voor EVP-fractieleider Weber, die het debat aanvroeg. ,,Schande dat u hiermee onze tijd verdoet. Het klimaat, armoede, inflatie, de oorlog aan onze oostgrens waren betere onderwerpen geweest.”

