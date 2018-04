Europarlement luidt alarmbel over te weinig vaccinaties

In een resolutie, die vanmiddag met ruime meerderheid werd aanvaard, roept het Parlement de Europese Commissie en lidstaten op te komen met een actieplan dat in heel Europa moet zorgen voor een hogere vaccinatiegraad. Groen licht van de lidstaten is belangrijk omdat Europa op het vlak van gezondheidszorg weinig bevoegdheden heeft. De rol van Europa is nationale inentingscampagnes te promoten en de uitvoering ervan te coördineren.

Vier lidstaten – Italië, Frankrijk, Finland en Roemenië – scherpten eind vorig jaar hun eigen vaccinatiewetgeving al aan nadat zij elk met dodelijke ziektegevallen waren geconfronteerd. In de resolutie citeert het Parlement epidemiologische studies die melding maken van ‘aanzienlijke tekorten in de vaccinatiegraad' en 'dekkingsgraden die te laag zijn om de bevolking fatsoenlijk te beschermen tegen ziekten die met inenting makkelijk te voorkomen zijn'.

In diverse landen heeft dat al tot ziekte-uitbraken geleid. Vorig jaar moest ook het RIVM in Nederland waarschuwen voor een mazelenuitbraak.

'Onaanvaardbaar'

CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik vindt de zaken op hun beloop laten volledig onaanvaardbaar. ,,Met alle respect voor de principes van gewetensvrijheid en onaantastbaarheid van het menselijk lichaam is nu actie geboden. Dat in Europa opnieuw kinderen en zelfs volwassenen overlijden door mazelen is niet meer van deze tijd en volledig onnodig.”

Maar volgens de Parlementsresolutie gaat de inertie op het vlak van inentingen veel verder dan enkel gewetensbezwaren, en is er veel koudwatervrees in het algemeen.

Daarom pleit het Parlement voor meer transparantie en objectieve informatie over de voors en tegens van inentingscampagnes, waarvan de resultaten steevast op de voet worden gevolgd. Europa zelf moet bereid zijn om onafhankelijk deskundig onderzoek te financieren naar de neveneffecten van vaccinaties, dit om het vertrouwen te herstellen. Ook het Europese Medicijnagentschap (Ema), dat de komende maanden van Londen naar Amsterdam verhuist, moet opener worden en moet onder meer de overleggen binnen zijn evaluatiepanels publiceren.

Een ander probleem dat het Parlement signaleert zijn de enorme kosten van vaccinatie. Het hele ‘startpakket’ voor één kind was in 2014 maar liefst 68 keer duurder dan in 2001. Om die uitgaven te beteugelen, pleit het Parlement voor een gezamenlijk Europees inkoopbeleid, zodat EU-lidstaten een veel sterkere onderhandelingspositie hebben tegenover de farma-industrie.

Op voorstel van Schreijer-Pierik eist het Parlement ook van lidstaten dat zij de vluchtelingen die Europa binnenkomen zorgvuldig screenen en binnenkomende migranten in de eerste opvangcentra laten vaccineren.