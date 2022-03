Europarlement wil Europees verbod op pedohandboeken

Het Parlement wil vaart omdat (delen van) de online handleidingen – het zijn er diverse, met soms meer dan duizend pagina’s tekst – behalve op het dark web ook steeds meer op het gewone internet te vinden zijn, en dus voor nog meer gegadigden toegankelijk. De handboeken leggen uit hoe je het vertrouwen van kinderen wint, hoe je voorkomt dat ze over misbruik praten, tot hoe diep je op welke leeftijd kunt penetreren, welke delen van vingers en hand je beter niet gebruikt om zo min mogelijk sporen achter te laten. ,,Ik heb dingen gelezen waar je maag van omkeert”, aldus Jeroen Lenaers (CDA). ,,Heel heftig”, zegt ook Catharina Rinzema (VVD). ,,Ik heb zelf een zoontje van twee en een half. Dan komt dit heel hard binnen.” Rinzema, vicevoorzitter van de EP-intergroep voor kinderrechten, en Lenaers zeggen allebei niet te begrijpen waarom instructies om bommen te maken in Europa al jaren verboden zijn (onder antiterreurwetgeving) en instructies om kinderen te misbruiken nog niet. Binnen de EU heeft alleen Duitsland een verbod, Nederland is ermee bezig.

Koploper

Lenaers en Rinzema staan allebei in nauw contact met de Nederlander Marcel Jeninga, zelf vader van een misbruikt kind en sindsdien drijvende kracht achter de stichting Strijd tegen misbruik. Lenaers en Jeninga bepleitten het verbod (op bezit, maken en verspreiden van pedohandboeken) gezamenlijk enkele weken geleden al bij vice-Commissievoorzitter Schinas. Rinzema doet dat binnenkort bij diens collega van Binnenlandse Zaken Johansson. Rinzema kaartte de zaak ook al aan bij tijdelijk Raadsvoorzitter Frankrijk. Rinzema: ,,Frankrijk en Nederland zijn allebei koploper als host van de sites waarop dit materiaal te vinden is. Beide staan wereldwijd in de top 10.”

De Commissie was normaal gesproken deze week met een flink pakket maatregelen tegen kindermisbruik gekomen, onder meer de oprichting van een al dan niet bij Europol ondergebracht onafhankelijk expertisecentrum. Maar door discussie over lastige onderwerpen als bredere bevoegdheden voor de politie om te opereren in chatrooms, is het hele pakket nu doorgeschoven naar 11 mei. Rinzema: ,,Misschien is dat goed nieuws voor ons. Zo heeft de Commissie meer tijd om het verbod op pedohandboeken er meteen bij te pakken. Kinderen moeten in heel Europa veilig kunnen opgroeien.”