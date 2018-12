Europarlementariër Van Dalen: opeens kwamen overal soldaten vandaan

Van Daalen werd net na de aanslag opgevangen in het hotel Maison Rouge, vlakbij de kerstmarkt in Straatsburg. ,,Ook bij de politiemensen – er staat nu een zwaarbewapende agent tegenover me – bemerken we veel onduidelijkheid. Niemand lijkt echt te weten wat er aan de hand is. Er gaan geruchten over twee dodelijke slachtoffers en mijn vrouw, die net op een andere plek in de binnenstad liep toen de paniek uitbrak, meende dat er werd teruggeschoten toen de schietpartij begon. Maar dat kan ook de echo van het geluid tussen de gebouwen geweest zijn.’’

Ook Nanda Troost, woordvoerder van de europarlementariërs van GroenLinks, bevindt zich in de Franse stad. ,,Ik woon in het centrum en kwam rond 20.00 uur thuis toen ik flinke knallen hoorde. Ik dacht eerst aan vuurwerk, maar vervolgens liepen er agenten en militairen met automatische wapens door de straat. Een enorm geschreeuw barstte los. Dan weet je dat het geen onschuldig vuurwerk is, maar iets heel anders. Onze GroenLinks-mensen zijn momenteel niet in Straatsburg, maar we hebben met de andere collega's veel contact over de situatie. Ik verliet rond half acht het Europees Parlement, dat gebouw is nu ook afgesloten. Sommige collega's zijn daar nog aanwezig en mogen niet weg. Net zoals de bewoners van de binnenstad, ik mag ook niet naar buiten. Net vlogen er helikopters over de stad, voor de rest is het hier nu betrekkelijk rustig. We wachten in spanning af wat er verder gebeurt.’’