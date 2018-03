Europarlementariërs willen forse straf PVV'er De Graaff voor haatzaaierij

In een debat met de Portugese premier António Costa over de toekomst van Europa zei De Graaff vanmorgen dat moslims Europa systematisch terug naar de middeleeuwen katapulteren en het woord islam de definitie is van ongelijkheid tussen man en vrouw, polygamie, kindhuwelijken, slavernij en eremoorden.

,,Zijn speech was duidelijk gebaseerd op islamofobische retorica. Dat is onaanvaardbaar gedrag voor een lid van het Europese Parlement”, aldus Kyenge. ,,Racisme en vreemdelingenhaat zijn directe inbreuken op de principes van vrijheid, democratie, respect voor mensenrechten en de rechtsstaat. We moeten allemaal onverdraagzaamheid bestrijden en rekenen erop dat u tot actie overgaat.”

Kyenge, zelf geboren in Kongo en eerder minister van Integratie in de regering-Letta, stuurde haar ontwerpbrief aan de Parlementsvoorzitter naar alle fracties behalve de populisten en extreemrechts en had snel daarna al bijna 40 handtekeningen. ,,Maar voor een verzoek aan Tajani maakt het niet uit hoeveel er onder staan. Er is geen ondergrens”, aldus haar medewerkster.

Woede

De inbreng van De Graaff wekte meteen al woede. Een collega-Parlementslid stond op en vroeg Tajani ‘deze haatzaaierij meteen af te keuren’. Tajani negeerde de oproep. Op de brief moet hij wel reageren. Volgens het Parlement kan De Graaff worden bestraft met een blaam, de uitsluiting van deelname aan delegaties en parlementaire conferenties voor de duur van maximaal een jaar of verlies van zijn dagvergoeding (à 313 euro) voor de duur van maximaal dertig dagen.