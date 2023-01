Europees Hof behandelt klacht Nederland tegen Rusland over MH17

In Europa gezochte Nederland­se drugscrimi­neel opgepakt in luxe villa aan Gardameer

In Italië is gisteren een Nederlandse man opgepakt die de afgelopen weken in Europa gesignaleerd stond wegens betrokkenheid bij grootschalige handel in harddrugs. Tegen de man was een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd nadat hij uit ons land was gevlucht.

