Europees Parlement: ‘Breek met Zwarte Piet én stop vernieling beelden’

15,5 jaar cel geëist tegen Nederlan­der voor brute seksmoord en beroving in Zwitser­land

19 juni De 42-jarige Nederlander Ronnie W. heeft gisteren in een Zwitserse rechtbank 15,5 jaar cel tegen zich horen eisen voor de roofmoord op een 62-jarige draaiorgelverzamelaar in het kanton Sankt Gallen. De vermeende dader en het slachtoffer hadden volgens de aanklacht een seksuele relatie en ontmoetten elkaar op een internetplatform. De verdachte Nederlander werd in juni 2016, een maand na de moord, gearresteerd in Thailand.