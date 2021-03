Europees Parlement heft immuniteit van Catalaanse oud-president Puigdemont op

Referendum Catalonië

Puigdemont was toen een van de belangrijkste separatistische leiders die de onwettige volksraadpleging organiseerden, waarbij voornamelijk separatisten kwamen stemmen. 40 procent van de Catalaanse stemgerechtigden bracht een stem uit en Puigdemont riep enige tijd later de onafhankelijkheid uit.



De oud-president vluchtte in oktober 2017 uit Spanje en woont sinds zijn vlucht in België. In 2018 werd Puigdemont opgepakt in Duitsland, na een bezoek aan Denemarken. De Duitsers wilden hem uitleveren op basis van een aanklacht wegens fraude, maar Spanje trok uiteindelijk het internationale aanhoudingsbevel weer in.