Europese Commissie komt met noodplan om brexitchaos te voorkomen

De plannen komen op een moment waarop het vertrouwen in een goede uitkomst van de brexitonderhandelingen op een heel laag pitje staat. Het duurt nog maar drie weken totdat het Verenigd Koninkrijk alle banden met de EU verbreekt. Het noodplan van de Europese Commissie moet in werking treden als er op 1 januari aanstaande nog geen akkoord ligt.

Het gaat om verordeningen die het eerste halfjaar van 2021 de luchtvaartdiensten, het vrachtverkeer en het passagiersvervoer moeten garanderen. De Commissie wil duidelijk maken dat ze bereid is te voorkomen dat alles op 1 januari tot stilstand komt. Voorwaarde is wel dat de Britten aan hun kant hetzelfde willen doen. De verwachting dan wel de hoop is dat ze willen meewerken, omdat de schade en de verwarring anders aanzienlijk zullen zijn.

Ook voor de visserij wil de Commissie zulke afspraken. Het voorstel is om over en weer schepen toe te laten in elkaars wateren. Alleen zo kan ervoor worden gezorgd dat de vissers en de vissersgemeenschappen niet te veel schade ondervinden. Maar ook hier geldt weer: alleen als de Britten meewerken. Die kans lijkt iets kleiner, omdat Europese vissers veel meer in Britse wateren vissen dan andersom.

Zondag deadline

,,De onderhandelingen gaan nog steeds door”, zegt Von der Leyen in een verklaring. ,,Maar omdat de deadline zeer dichtbij is, kan niet gegarandeerd worden dat het akkoord op tijd van kracht is. Het is onze verantwoordelijkheid om op alles voorbereid te zijn. Ook op de mogelijkheid dat er op 1 januari geen deal met het VK ligt.”

De nieuwste deadline is nu komende zondag. Dat hebben Von der Leyen en de Britse premier Boris Johnson gisteravond afgesproken tijdens hun diner in Brussel. ,,We hebben vóór het einde van dit weekeinde een besluit genomen”, zei de Commissievoorzitter. In Brussel wordt er inmiddels hardop aan getwijfeld of dit besluit ook inhoudt dat er een akkoord ligt.

