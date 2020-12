Europese Commissie roept lidstaten op kritieke vracht- en passagiersverbindingen met VK te heropenen

EU-hof: verbod op onverdoofd religieus slachten mag

17 december Een verbod op onverdoofd slachten, zoals dat in Vlaanderen geldt, is niet in strijd met het Europees recht en evenmin met de vrijheid van religie. Dat oordeelt het Europees Hof van Justitie. Ook de voorvechters van een Nederlands verbod pakken met deze ruggensteun de draad weer op.