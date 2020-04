Europese Commissie verwacht vaccin eind dit jaar, gebaseerd op twee Duitse onderzoeken

UpdateDe voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, denkt dat tegen het einde van het jaar een vaccin is ontwikkeld tegen het coronavirus. Dat meldt de voorzitter aan de Duitse krant Bild am Sonntag . Half maart zei Von der Leyen nog dat het vaccin er al ‘rond de herfst’ zou zijn. Die bewering werd toen onderuit gehaald door het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA).

Volgens Von der Leyen zijn twee van de meest veelbelovende onderzoeksteams in Europa bezig met het ontwikkelen van een vaccin. ,,Zij zijn van plan binnenkort met klinische tests te beginnen”, zegt ze tegen de Duitse krant. Daarna volgen nog enkele stappen om een vaccin goedgekeurd en massaal geproduceerd te krijgen, gaf Von der Leyen aan. De Europese Unie is al met fabrikanten in gesprek over de productie om een snelle vaccinatiecampagne mogelijk te maken.

Twee onderzoeken

Von der Leyen richt haar hoop op twee Duitse onderzoeken naar een vaccin. De eerste wordt verricht in Tübingen, door CureVac. Het farmaciebedrijf werkt sinds januari aan de ontwikkeling van een vaccin. CureVac haalde vorige maand het wereldnieuws toen werd gemeld dat president Donald Trump de exclusieve rechten wilde kopen van het onderzoek. De Europese Unie trok meteen de banden aan met het bedrijf. Zij gaf CureVac een subsidie van 80 miljoen euro.

CureVac ontkende elke toenaderingspoging vanuit de VS. De directie bevestigde uitdrukkelijk dat als er een vaccin zal zijn dat zal worden aangeboden ‘aan heel de wereld’, niet alleen aan bepaalde landen’. Het farmaciebedrijf is eigendom van een van de rijkste mensen in Duitsland, Dietmar Hopp, een van de oprichters van het softwareconcern SAP SE.

Proefpersonen

Twee dagen geleden meldde CureVac dat er mogelijk al vroeg in de zomer kan worden begonnen met een klinische studie; testen met proefpersonen om de werkzaamheid en de veiligheid van het nieuwe middel tegen het coronavirus te kunnen aantonen. ,,Op zijn laatst in juli kunnen we daarmee beginnen. Met een groep van 100 mensen’’, aldus een zegsman. De eerste resultaten worden enkele weken later verwacht. Als die goed zijn, begint er een tweede klinische studie. Dit keer met enkele duizenden proefpersonen.

Als ook deze studie succesvol is gaat Dietmar Hopp ervan uit dat de verantwoordelijke bestuurders de procedure voor toelating op de markt versneld zullen afhandelen. ,,In dat geval kan het vaccin in de herfst worden geleverd’’, aldus Hopp. Een voorspelling op basis waarvan de voorzitter van de Europese Commissie, Von der Leyen, nu de hoop uitspreekt dat het middel eind dit jaar kan worden ingezet tegen het coronavirus.

Tuberculose

Het tweede veelbelovende onderzoek in Duitsland wordt verricht aan de Medizinischen Hochschule Hannover, onder leiding van professor Christoph Schindler. Daar is al begonnen met de eerste klinische studie. Het team in Hannover vestigt zijn hoop op ‘VPM 1002’ dat oorspronkelijk is ontwikkeld voor de bestrijding van tuberculose. Het middel zorgt ervoor dat het afweersysteem in het lichaam een enorme boost krijgt. ,,In het ideale geval kan het middel ervoor zorgen dat je van het coronavirus niet ziek wordt’’, meldde Schindler zaterdag tegenover Bild.

,,VPM 1002 traint witte bloedlichaampjes. Als het coronavirus de longen aanvalt, worden deze ‘soldaatjes’ actief en voorkomen ze dat het virus zich verspreidt.’’ Of dat inderdaad zo functioneert, wordt getest op 1000 proefpersonen. Het gaat om artsen en verpleegkundigen die met het coronavirus in aanraking komen. De eerste inentingen voor de proef kunnen nog deze maand beginnen, aldus Schindler. Het zijn ontwikkelingen die hoop geven op een sneller resultaat in de zoektocht naar een vaccin.

Tegenstrijdige verwachtingen

De nieuwe verwachting van Von der Leyen zijn echter tegenstrijdig met de verwachtingen van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA). Deze liet eind maart weten dat een vaccin tegen het coronavirus waarschijnlijk nog zeker een jaar op zich laat wachten. Het agentschap baseert die inschatting op de gesprekken die het voerde met partijen die met een vaccin bezig zijn, gecombineerd met ervaringen uit het verleden.

De EMA baseert zich op gesprekken met ‘een dozijn’ ontwikkelaars. ,,Twee vaccins hebben de fase bereikt dat ze voor het eerst op gezonde vrijwilligers kunnen worden getest”, aldus de organisatie. Toch duurt het naar verwachting nog minimaal een jaar tot er een vaccin tegen Covid-19 is dat toegelaten wordt op de markt en in grote hoeveelheden kan worden verspreid.

Beperkingen

Zolang er nog geen vaccin is, verwacht Von der Leyen dat er beperkingen blijven gelden voor een bezoek aan bijvoorbeeld een verpleeghuis. ,,Zonder vaccin moeten contacten van ouderen zoveel mogelijk beperkt worden. Ik weet dat dat moeilijk is”, aldus de Europees Commissievoorzitter. ,,We zullen vele maanden, waarschijnlijk tot volgend jaar, moeten leren leven met het virus.”

